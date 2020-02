Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bippen (ots)

Gegen 12:50 Uhr ereignete sich am Donnerstag ein Unfall mit zwei Verletzten auf der Lingener Straße. Ein 82-Jähriger aus Bippen beabsichtigte mit seinem Mercedes die Lingener Straße in Richtung Hülsedamm zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 22-jährigen Frau aus Gronau, die mit ihrem Peugeot in Richtung Handrup unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

