Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:10 Uhr, ereignete sich auf der Loxtener Straße (L74) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Nortruper fuhr mit seinem VW Golf von Nortrup in Richtung Ankum, als er im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Danach lenkte der Mann zu stark gegen, geriet nach links gegen einen Baum und kam letztlich komplett von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L74 zwischenzeitlich voll gesperrt.

