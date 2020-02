Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Gegen 17:30 Uhr befuhr am Freitag eine 18-Jährige aus Ostercappeln die Bundesstraße 218 zwischen Schwagstorf und Venne. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Am Unfallfahrzeug, einem Opel Corsa, entstand ein Totalschaden.

