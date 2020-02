Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Claire-Goll-Straße

Osnabrück (ots)

Unweit der A33 bei Voxtrup, in der Claire-Goll-Straße, wurde in der Zeit zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 01:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dazu hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten alle Räume des Gebäudes und entwendeten Bargeld. Wer etwas beobachten konnte, insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

