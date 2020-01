Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verletzten, Vorfahrt missachtet

Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittwoch Nachmittag, 22.01.20, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Kreuzungsbereich B 53/L 158 in Mülheim/Mosel. Eine Autofahrerin, welche aus Richtung Andel kommend in Richtung Hunsrück abbiegen wollte, übersah eine aus Richtung Brauneberg entgegenkommende Fahrerin eines PKW. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

