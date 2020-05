Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen / Fellbach (ots)

Polizeibeamte haben nach einem Zeugenhinweis am Montagabend (04.05.2020) in Fellbach Oeffingen einen in Stuttgart gestohlenen Chrysler Voyager entdeckt (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 04.05.2020). Ein Jogger bemerkte gegen 19.30 Uhr an einem Feldweg zur Hofener Straße einen unfallbeschädigten Chrysler und alarmierte die Polizei. Offenbar war der Fahrer gegen einen Zaun eines Gartengrundstückes gefahren und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Wagen am Vortag in Stuttgart-Möhringen durch Unbekannte gestohlen worden war. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

