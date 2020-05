Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto landet auf Dach - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 54 Jahre alte Opel-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag (05.05.2020) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Auto gegen 15.35 Uhr in der Alarichstraße in Richtung Heidestraße unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell