Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen (ots)

Der Fahrer eines Ford Transit geriet Donnerstagnachmittag, 16:20 Uhr, in eine Geschwindigkeitskontrolle des Hagener Verkehrsdienstes auf der Voerder Straße. Statt der erlaubten 50 km/h war er mit 63 km/h in Richtung Ennepetal unterwegs. Die Beamten registrierten zudem Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, was ein Drogenvortest auch bestätigte. Ein Arzt nahm dem 25-Jährigen im Krankenhaus Blut ab, die Polizisten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell