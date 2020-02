Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest

Celle (ots)

Nach einem Einbruchsversuch und einem vollendeten Einbruch in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, gegen Mitternacht versucht zu haben, die Schaufensterscheibe eines Kiosks im Bahnhof mit einem Pflasterstein einzuwerfen. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, alarmierte die Polizei. Als der Täter den Zeugen bemerkte, ergriff er ohne etwas entwendet zu haben zu Fuß die Flucht in Richtung Nienburger Straße. Etwa eine Stunde später löste der Alarm einer Vereinsgaststätte an der Nienburger Straße aus. Nach dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zur Gaststätte verschafft und sich dabei offensichtlich verletzt hatte. Es wurden ein Portemonaie mit Bargeld und alkoholische Getränke entwendet. Auch hier war der Täter bereits geflüchtet. Gegen 02.00 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei in unmittelbarer Nähe zu beiden Tatorten eine verdächtige männliche Person mit blutigen Verletzungen an den Händen fest. Weil zudem die Täterbeschreibung auf ihn zutraf, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Nach einer ärztlichen Behandlung wurde der 26-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Staatsanwaltschaft in Celle beantragte gegen den Beschuldigten den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Diebstahls in besonders schweren Fall in zwei Fällen, davon einmal im Versuch, der am Dienstagnachmittag antragsgemäß vom Amtsgericht Celle erlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

