Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Scheibe eingeschlagen und Laptop gestohlen

Celle (ots)

Ein Polstereibetrieb in der Bredenstraße war in der vergangenen Nacht (19.02.20) gegen 02.30 Uhr das Ziel eines unbekannten Täters. Mit einem Gullideckel zerstörte der Unbekannte die Türverglasung und betrat das Geschäft durch das entstandene Loch. Hier entwendete er einen Laptop von einem Schreibtisch. Die Bewohner hatten einen lauten Knall gehört und kurz darauf den Schaden festgestellt. Als sie die Polizei riefen, war der Täter bereits über alle Berge. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die in der letzten Nacht verdächtige Geräusche gehört oder verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215.

