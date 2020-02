Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Diebstahl von Altmetall

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes (Freitag, 14.02., 15.00 Uhr bis Montag, 17.02., 07.00 Uhr) unberechtigt Zutritt zu zwei Firmengeländen in den Straßen "Breite Horst" sowie "Im Nordfeld". Mit einem Kneifwerkzeug durchtrennten sie Vorhangschlösser und öffneten so mehrere Lagercontainer. Gestohlen wurde Metallschrott im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Tatorte gesehen hat, sollte sich mit der Polizeistation Wathlingen unter 05144/98660 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell