Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern endet im Krankenhaus

Celle (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags kam es in einer Kneipe am Torplatz zwischen zwei Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung. Gegen 4 Uhr verlagerte sich der Streit auf die Allerbrücke Richtung Neumarkt, in dessen Verlauf es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei wurde das 30-jährige Opfer durch den 20-jährigen Beschuldigten am Boden liegend mit einem Schlagstock schwer am Kopf verletzt.

Der Beschuldigte konnte im Nahbereich durch Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden. Er räumte den Tatvorwurf ein und gab an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und erwartet nun sein Strafverfahren.

