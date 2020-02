Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ladendiebstahl endet im Gefängnis

Bergen (ots)

Am Samstag gegen 13 Uhr beobachteten Angestellte eines Drogeriemarktes in der Celler Straße wie ein Mann diverse hochwertige Hygieneartikel in einen mitgeführten Stoffbeutel steckte. Er verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Der Versuch, den Ladendieb aufzuhalten, misslang. Jedoch konnte erkannt werden, mit welchem Auto der Täter floh.

Dieses konnte im Rahmen der Fahndung auf der B3 zwischen Wolthausen und Celle angetroffen werden. Auf dem Beifahrersitz befand sich der vermeintliche Täter. Trotz Durchsuchung konnte kein Diebesgut im Auto festgestellt werden. Der Fahrer wollte von einem Diebstahl nichts bemerkt haben.

Bei der Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den Täter, einem 23-jährigen Georgier, bereits ein Haftbefehl aufgrund gleichartiger Taten in anderen Bundesländern vorlag. Nach Vorführung am Amtsgericht wurde durch die Bereitschaftsrichterin Untersuchungshaft angeordnet

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell