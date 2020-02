Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungseinbrüche

Hambühren (ots)

Am Samstag, 15.02.2020, kam es in den Abendstunden in Hambühren gleich zu zwei Einbrüchen. Einmal wurde die Balkontür einer Hochparterrewohnung aufgehebelt, die Täter entwendeten aus der Wohnung Bargeld und Schmuck. Im anderen Fall wurde die Haustür eines Wohnhauses aufgehebelt. Hier ließen die Täter danach aus derzeit unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Stehlgut. Die Schadenshöhe dieser beiden Einbrüche liegt bei insgesamt 1500.-EUR. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141/2770 entgegen

