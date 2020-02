Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Wathlingen (ots)

Im Laufe des Donnerstag Nachmittag brachen Unbekannte über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Bachstraße ein. Nachdem das Haus durchsucht worden war, wurde es vermtl. über den gleichen Weg wieder verlassen. Was die Täter genau erbeuteten ist noch unbekannt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Celle unter 05141/ 277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell