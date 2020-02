Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Am Donnerstag (13.02.) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.30 und 19.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Heinrich-Schütz-Straße. Sie durchsuchten die Räume, nahmen jedoch nichts mit. Es entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

