Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Müllcontainer angezündet

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gegen 02:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand mehrerer Papiercontainer in der Straße "Waldschmiede" am Städtischen Kindergarten alarmiert. Die Container wurden durch den Brand vollständig zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung platze die Farbe eines Holzrahmenfensters und der Verkleidung des Gebäudes ab. Ein Bewegungsmelder und ein Anschaltkasten gerieten ebenfalls in Mitleidenschaft. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen unter 05141/277-215.

