Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Smartphones in der Nacht entwendet

Bergen (ots)

Heute kurz nach Mitternacht wurden Anwohner durch laute Geräusche auf einen Einbruch in ein Elektrogeschäft in der Celler Straße aufmerksam. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeworfen und sich so Zutritt zum Geschäft verschafft. Unter Mitnahme ausgestellter Smartphones entkamen sie trotz sofortiger Fahndung unerkannt.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell