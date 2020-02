Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Brunnen". Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mindestens eine hochwertige Armbanduhr. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

