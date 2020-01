Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger Patient aus der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden abgängig - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, hat sich ein 26-jähriger Patient der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch aus der offenen Arbeitstherapie entfernt. Seither ist er unbekannten Aufenthalts. Die Polizei fahndet derzeit nach der Person.

Der 26-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 172 cm groß - 83 Kilogramm - Dunkelblond mit sog. Undercut-Frisur, die Kopfseiten sehr kurz geschnitten - Tattoo in Herzform auf dem rechten Arm - Narben an beiden Armen - Tunnel-Piercing an beiden Ohrläppchen, sowie ein weiteres Piercing am rechten Ohr - Brillenträger - Bekleidet mit blauer Hose und blauem Pullover - Trägt eine blaue Schirmmütze und einen schwarz-weiß gemusterten Schal

Nach Beurteilung der behandelnden Ärzte geht von dem Patienten keine akute Fremdgefährdung aus.

Zeugen, denen der Gesuchte aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise zu dessen Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

