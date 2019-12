Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte haben sich am Sonntag, 22. Dezember, Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Ostenallee verschafft. Zwischen 16 und 20 Uhr versuchten sie zunächst Fenster aufzuhebeln. Schließlich gelang es ihnen, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden Tür und Fenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. In die Wohnung gingen sie jedoch nicht. (lt)

