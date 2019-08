Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Deutschlandflagge gestohlen

Bevern, Schloßvorplatz (ots)

Wie heute beim Polizeikommissariat Holzminden angezeigt wurde, ist bereits am vergangenen Freitag, 23.08.2019, eine vor dem Schloß in Bevern aufgehängte, 180x80 cm große Deutschland-Fahne gestohlen worden. Diese war anlässlich des Besuches der Holzmindener Partnergemeinden aus Frankreich am Freitagmorgen, zusammen mit der Frankreich-Flagge und der EU-Flagge, gehisst worden.

Der Diebstahl muss sich im Zeitraum von 12.30 und 18.00 Uhr zugetragen haben. Die Schadenshöhe wurde mit ca. 50 Euro beziffert.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden geben sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.

