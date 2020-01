Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: 26-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs.

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Ein 26-jähriger Mann war am frühen Donnerstagmorgen unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Stadtteil Pfaffengrund mit dem Auto unterwegs. Das Fahrzeug fiel einer Polizeistreife kurz nach ein Uhr auf, als er auf einem Feldweg, von der Bahnstadt kommend, mit dem Auto unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und beobachteten, wie der Fahrer in der Schützenstraße das Fahrzeug abstellte. Nach dem Aussteigen flüchtete der Mann sofort in Richtung Heinrich-Menger-Weg. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte der Mann eingeholt und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug seiner Großmutter gehöre und daran entstempelte Kennzeichen eines fremden Fahrzeugs angebracht waren. Zudem war der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand während des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinflusses, sowie Urkundenfälschung ermittelt. Zudem erwarten den Mann Anzeigen wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell