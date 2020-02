Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Wietzenbruch- Papiercontainer angezündet

Celle (ots)

Gestern Abend (09.02.), in der Zeit zwischen 20.50 und 21:35 Uhr geriet ein Papiercontainer hinter der Kirche im Steindamm in Brand und rannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter den Inhalt des Containers vorsätzlich angezündet haben. Bereits am Samstag (08.02.), zwischen 19:30 und 19:55 Uhr hatten Unbekannte diverse Prospekte sowie drei Mülltonnen in unmittelbarer Nähe der Kirche angezündet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

