Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Diebstahl von Diesel

Celle, Ortsteil Scheuen (ots)

Am Samstag kam es gegen 21:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl von mehreren Litern Diesel aus einem abgestellten Lkw in der Straße Am Stellhorn im Ortsteil Scheuen. Durch einen Zeugen wurden mehrere Personen beobachtet, die sich in auffälliger Weise am Lkw bewegten und die Flucht ergriffen, als sich der Zeuge dem Lkw näherte. Am Lkw war zu diesem Zeitpunkt bereits der Tankdeckel gewaltsam geöffnet. Mehrere Kanister zum Abtransport des Diesels waren neben dem Lkw bereitsgestellt und zwischenzeitlich befüllt. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der inzwischen alarmierten Polizei gelang den Tätern die Flucht in einem Pkw. Der Gesamtschaden wird auf circa 350 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Hering, POK

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell