POL-CE: Einbruch in Zahnarztpraxis

Winsen/Aller (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Lake" ein. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Mit einem geringen Bargeldbetrag wurde der Tatort unerkannt wieder verlassen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

