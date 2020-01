Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Süden, in Höhe der Scharnhölzstraße, an einer Ampel los. Dabei kam er aus nicht abschließend geklärter Ursache in Schleudern und stürzte. Er verletzte sich schwer. Es enstand 400 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell