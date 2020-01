Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am frühen Samstagmorgen hebelten Unbekannte ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus an der Benzstraße auf. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Sonntag gelangten unbekannte Täter in ein Ladenlokal am Ostring. Sie warfen die Glastür ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Mit einer Kasse samt Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

An der Essener Straße verschafften sich Unkannte in der Nacht zu Samstag gewaltsam Zutritt zu Gewerberäumen. Aus einer Kasse entwendeten die Täter Bargeld.

In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter Bargeld bei einem Einbruch aus einer Gaststätte an der Bottroper Straße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

Am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 21:25 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Auf der Hovestatt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Morgen, gegen 03:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Ladenlokal an der Rockwool Straße auf. Anschließend entwendeten sie einen Geldwechselautomaten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

