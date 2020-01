Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auto angezündet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, zündeten zwei unbekannte Täter ein Auto auf einem Parkplatz an der Lohkampstraße an. Der rote Seat MII brannte komplett aus.

Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Lipper Weg.

Personenbeschreibungen: 1. Person: ca. 190cm groß, schlank, dunkle Hose und Schuhe, Kapuzenjacke mit Fell

2. Person: ca. 170cm groß, korpulente Figur, dunkle Hose und Schuhe, Kapuzenjacke mit Fell

Zeugenhinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

