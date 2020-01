Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer erfaßt Fahrradfahrer und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 8 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem dunklen Mercedes auf dem Westring in Richtung Wildermannstraße. An der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße erfasste er einen 18-jährigen Fahrradfahrer aus Recklinghausen, der auf dem Fußgängerüberweg den Westring überquerte. Der 18-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des dunklen Mercedes fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

