Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pestalozzischule

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in die Pestalozzischule an der Elsterstraße eingedrungen. Sie schmissen die Scheibe zum Büro des Direktors ein und entwendeten daraus einen Möbeltresor. Das Wertbehältnis wurde am Montag in einem nahegelegenen Waldstück aufgebrochen und entleert gefunden. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell