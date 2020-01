Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Gelsenkirchen: Vermisste 15-jährige Jugendliche kehrt freiwillig zurück

Recklinghausen (ots)

Wie am Freitag mitgeteilt, suchte die Polizei nach einer 15-jährigen Vermissten mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Die 15-Jährige kehrte am Samstag unversehrt in ihre Wohneinrichtung zurück. Aus diesem Grunde wird um Löschung der Fahndung, insbesondere des Fotos gebeten.

