Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßliche Fahrraddiebe unterwegs - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten Freitagabend (26.4., 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr) am Meßkamp zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Die Münsteraner beobachteten das Duo in einem Hinterhof, wie es sich für augenscheinlich abgestellte Fahrräder interessierte. Zu dem Zeitpunkt führten die beiden Unbekannten ein hellblaues Hollandrad mit. Später am Abend sahen die Zeugen die Unbekannten mit drei Leezen auf dem Weg in Richtung Zentrum Nord. Neben dem Hollandrad hatten sie ein weißes Damenrad und ein grünes GT Mountainbike dabei. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Einer der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug eine blaue Trainingsjacke mit weißen Streifen. Der Komplize trug ein Cap, hatte kurze, dunkelblonde Haare und kindhafte Züge im Gesicht. Beide sollen sehr dünn gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

