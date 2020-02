Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Bauwagens auf auf dem Gelände eines Modellbauclubs

Celle - Stadt (ots)

Am Freitag, 14.02.2020, gegen 21:000 Uhr, geriet ein Bauwagen auf dem Gelände eines Celler Modellbauclubs an der Straße Zum Kiebitzsee aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der Bauwagen brannte vollständig nieder. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt.

