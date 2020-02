Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Gemeinsame Shisha-Bar-Kontrollen - Stadt Celle, Hauptzollamt Hannover, Finanzamt Celle und Polizei überprüfen Lokale in Celle

Celle (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Freitagabend (14.02.20) gemeinsam mit Ämtern der Stadt Celle, dem Hauptzollamt Hannover sowie dem Finanzamt Celle zeitgleich zwei Shisha-Bars in der Innenstadt überprüft. Die gezielte Kontrollaktion fand in der Zeit vom 21.30 bis 24.00 Uhr statt. Bei der Durchführung der Maßnahmen waren neben den Experten der verschiedenen Ämter auch 15 Polizeibeamte im Einsatz. Zwei Diensthunde standen für etwaige Absuchen parat.

Im Fokus der Kontrollen standen die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung, tabakwarensteuerrechtliche Angelegenheiten, unerlaubtes Glücksspiel, der Jugend-, Nichtraucher-und Brandschutz, die Lohn-und Meldebestimmungen sowie die gezielte Überwachung der CO-Werte in der Raumluft.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte am Freitagabend rund 12 kg Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher. Es wurde festgestellt, dass Tabakaufbewahrungsbehältnisse weder korrekt gekennzeichnet noch mit Steuerbanderolen gekennzeichnet waren. In diesem Zusammenhang hat der Zoll entsprechende Verfahren gegen die Betreiber eingeleitet. In beiden Shisha-Bars wurden überhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt. In einem Fall führte die besonders gravierende, gesundheitsgefährdende Überschreitung des Grenzwertes im Gastraum zu einer Räumung des Lokals. Ca. 50 Gäste mussten die Bar daraufhin verlassen.

Während der Kontrollmaßnahmen wurden diverse verbotene Gegenstände aufgefunden, deren Besitz ein Verstoß gegen das Waffengesetzt darstellt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

