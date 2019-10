Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Anrufe von falschen Polizeibeamten

Neuburg (ots)

Neuburg; Am 22.10.2019 teilten gegen 12:00 Uhr zwei Bürger mit, dass sie vermutlich von einem falschen Polizeibeamten angerufen worden seien. Der unbekannte Täter hat sich als Polizist aus Karlsruhe am Telefon ausgegeben und wollte Details zu den Wohnsituationen erfragen. In den beiden bekanntgewordenen Fällen reagierten die Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch ohne Angaben.

