Polizei Essen

POL-E: Essen: Besitzer (32) entdeckt gestohlene Arbeitsmaschinen auf Flohmarkt - Polizei nimmt einen Mann fest

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Ein 32-Jähriger entdeckte am Sonntag (14. April) auf einem Flohmarkt an der Altendorfer seine gestohlenen Arbeitsmaschinen und informierte die Polizei. Gegen 14 Uhr besuchte der Essener den Flohmarkt. An einem der dortigen Stände entdeckte er plötzlich seine Arbeitsmaschinen wieder, die vor zwei Wochen entwendet worden waren. Er erkannte diese an seinem Namen, welcher auf dem dazugehörigen Koffer angebracht war. Die alarmierte Polizei überprüfte die Maschinen und konnte die Aussage des 32-Jährigen bestätigen. Die Polizei nahm den Flohmarktverkäufer (31), der keine Nachweise zu den Eigentumsverhältnissen vorbringen konnte, vorläufig fest. In dem Transporter des 31-Jährigen befanden sich weitere Arbeitsmaschinen. Sämtliche Maschinen sowie der Transporter stellte die Polizei sicher. Der Kriminaldauerdienst erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des mutmaßlichen Hehlers. Hier fanden die Beamten ebenfalls zwei Maschinen, von denen eine bereits zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Maschinen wurden sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige die Polizeiwache wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell