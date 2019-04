Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt 42-Jährigen nach Brand in Mehrfamilienhaus fest

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Samstagabend, 13. April gegen 17:30 Uhr, meldeten Anwohner der Westerdorfstraße einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Noch am Abend nahmen Beamte der Essener Polizei einen 42-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch eine Brandstiftung ausgelöst wurde.

Bei Eintreffen der Kräfte von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Sofort leitete die Feuerwehr Evakuierungs- und Löschmaßnahmen ein. Der Polizei teilte derweil ein Zeuge mit, dass eine Person aus dem Haus in Richtung Ellernplatz geflohen sei.

Die Polizei konnte den geflüchteten 42-Jährigen an der Gladbecker Straße ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Die Beamten brachten ihn für weitere Maßnahmen zu einer Wache. Ein erster Atemalkoholtest war vor Ort positiv verlaufen, sodass ihm später entsprechende Blutproben entnommen wurden. Im Anschluss wurde der Essener in das Polizeigewahrsam gebracht.

Nun ermittelt die Polizei auch mit Blick auf den Verdacht der schweren Brandstiftung. / AKoe

