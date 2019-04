Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Essen: 49-jähriger Obdachloser tot aufgefunden - 45-Jähriger in U-Haft

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet: Am frühen Dienstagmorgen, 9. April, wurde ein 49-jähriger Obdachloser leblos auf einem Freigelände an der Altendorfer Straße aufgefunden.

Um die Todesursache zu klären, wurde am Donnerstag eine Obduktion durchgeführt. Aus dieser ergaben sich Hinweise auf ein Kapitaldelikt. Zur weiteren Ermittlung wurde daher eine Mordkommission eingerichtet.

Noch am selbigen Donnerstag nahmen Beamte der Mordkommission einen 45-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Essener wurde am heutigen Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

