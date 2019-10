Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 22.10.2019 befuhr um 13:15 Uhr ein 65-jähriger Radfahrer die K19 von Hagenbach in Richtung Langenberg. Als ein PKW von hinten an dem Radfahrer vorbeifuhr, missachtete dieser den Sicherheitsabstand zu dem Radfahrer. Der 65-Jährige stürzte und verletzte sich im Gesichtsbereich. Der schwarze BMW, flüchtete jedoch von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell