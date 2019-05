Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer aus der Kurve gerutscht

Overath (ots)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach ist am Mittwochvormittag (01.05.) verletzt worden.

Der BMW-Fahrer war gegen 10.00 Uhr auf der Landstraße von Loope in Richtung Moitzfeld unterwegs. In der Ortslage Kaltenborn kam er mit seiner Maschine in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei wurden auch noch ein Leitpfosten und ein Weidezaun leicht beschädigt.

Der 64-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Die BMW wurde abgeschleppt. (rb)

