Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Rheinisch-Bergischer Kreis - Bergisches Frühlingsfest in Broich - die Polizei ist mit dabei

Kürten/Rheinisch-Bergischer Kreis

Am kommenden Wochenende findet das Bergische Frühlingsfest im Industriegebiet Broich statt. Die Polizei RheinBerg ist am Samstag (04.05.) ebenfalls in Kürten und berät vor Ort.

Zwischen 10 - 18 Uhr stehen für alle Fragen der Kriminalprävention - speziell des Einbruchschutzes - Rüdiger Heil und Matthias Schleier als Ansprechpartner zur Verfügung. Potentiell interessierte zukünftige Polizistinnen und Polizisten werden von unseren Einstellungsberatern Peter Tilmans und Christoph Lohmer informiert. Wir freuen uns, wenn sie unser kostenfreies Angebot zahlreich in Anspruch nehmen. (rb)

