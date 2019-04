Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg bei Bauarbeiten in Kaltenmoor gefunden - Evakuierungsmaßnahmen noch am heutigen Tag ++

Lüneburg (ots)

Bei Bauarbeiten im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor wurde am 17.04.2019 eine 150 lbs Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden, die noch am heutigen Tag entschärft oder gesprengt werden muss. Der Fundort liegt im Bereich der Kurt-Huber-Straße/ Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße und die Evakuierung der Anwohner wird in einem Sicherheitsbereich von einem Radius von 500 m erfolgen. Ersten Schätzungen zu Folge werden vermutlich ca. 10.000 Menschen für einige Zeit ihre Wohnungen und den Sicherheitsbereich verlassen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Evakuierungsmaßnahmen gegen 19.00 Uhr beginnen. Weitere Informationen folgen.

