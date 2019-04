Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 04. April 2019 kam es um 09.35 Uhr an der Kreuzung Am Kirchplatz und Hölker Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel wollte von der Straße Am Kirchplatz nach links in die Jahnstraße abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Ein Pkw musste abgeschleppt werden.

