Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Presseneldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung von Absperrpfosten

In der Zeit von Mittwoch, 03. April 2019 bis Donnerstag, 04. April 2019, zog ein bisher unbekannter Täter in Löningen, "Auf der Hüe", zwei Absperrpfosten vor und hinter der dortigen Brücke mitsamt dem Fundament aus dem Boden. Die Pfosten waren erst am Vortag durch Mitarbeiter der Stadt Löningen dort angebracht worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen, 05432/9500, in Verbindung zu setzen.

