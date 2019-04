Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Dienstag, 02. April 2019, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 03. April 2019, 12.45 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Lohne, Stettiner Straße, in ein Wohnhaus, indem sie ein rückwärtig gelegenes Fenster aufbrachen. Anschließend wurde die Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Entwendet wurde ein Tresor samt Inhalt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Mittwoch, 03. April 2019, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 22.20 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Pickerskamp, in ein Einfamilienhaus, indem sie ein rückwärtig gelegenes Fenster aufbrachen. Anschließend wurden sämtliche Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Entwendet wurde u. a. Bargeld und Schmuck. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Bauaufzugs

In der Zeit vom 29. März 2019, 17.00 Uhr, bis zum 03. April 2019, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter am Gewerbering einen Bauaufzug im Wert von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 03. April 2019 befuhr ein 28-jähriger Dammer mit seinem Pkw die Rottinghauser Straße, obwohl der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Da ein Drogenschnelltest verweigert wurde, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

