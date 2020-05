Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 15.20 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen zum Bahnhof gerufen. Vor einem Imbiss randalierte ein zunächst unbekannter Mann. Er pöbelte Passanten an und versuchte auch diese zu schlagen. Den Beamten gegenüber war das nicht anders. Er titulierte die Polizisten mit Begriffen wie "Wichser" oder "Bullenschweine". Ausweisen wollte er sich nicht. Der offensichtlich betrunkene Mann schlug erfolglos nach den Beamten. Diese brachten ihn schließlich zu Boden und fixierten ihn. Erst dann konnten sie seine Personalien feststellen. Es handelte sich um einen 27-jährigen Mann aus Warstein. Er versuchte weiter die Polizisten mit Fußtritten zu verletzen. Auf der Fahrt zur Wache trat er weiter um sich. Außerdem übergab er sich mehrfach in das Auto. In der Polizeistation wurde zunächst ein Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 2,3 Promille durchgeführt. Durch die Justiz wurde eine Blutprobe und die Ingewahrsamnahme des Mannes, zur Ausnüchterung festgelegt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell