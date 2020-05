Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Tatverdächtiger mit Kopfverletzung flüchtig

Wickede (ots)

Zeugen wurden am Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, durch eine Alarmauslösung an der Sekundarschule in Wickede auf vier Jugendliche aufmerksam. Diese rannten nach den Zeugenaussagen aus dem Schulgebäude und flohen in unterschiedliche Richtungen. Einer der mutmaßlichen Einbrecher fiel dabei hin und verletzte sich am Kopf. Die vier Flüchtigen waren circa 14 bis 17 Jahre alt, dunkel verkleidet und vermummt. Der Verletzte unter ihnen war von pummeliger Gestalt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann vermutet werden, dass die Jugendlichen durch eine Notausgangstür in das Gebäude gelangt sein könnten. Hinweise auf Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Angaben zur Tat oder einen Jugendlichen, der seit Donnerstag über eine frische Kopfverletzung verfügt, können sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei melden. (reh)

