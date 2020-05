Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Autoscheibe eingeschlagen und Brille gestohlen

Möhnesee (ots)

Ein unbekannter Täter schlug zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Seitenscheibe eines VW Golf in der Straße "Am Zuckerberg" in Günne ein und entwendete aus dem Wagen eine Sonnenbrille. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

