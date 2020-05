Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Autoreifen zerstochen

Lippstadt (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden wurden am Montag, zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr, durch unbekannte Täter in Benninghausen im Bereich der Straßen "In der Marbke", Im Espenloh und Ostdeutscher Ring verursacht. An sechs Autos wurden die Reifen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

